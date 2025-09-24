Minimetrò, prove di svolta: "Passeggeri in aumento. Ma ora la Ztl va rivista"

Dalla Ztl da rivedere, all’ipotesi di uscire dal sistema di ticket Up, fino alla proposta di un impianto di risalita da Ponte Felcino a Monteluce. Andrea Mazzoni (amministratore unico di Minimetrò Spa), parla della futura mobilità a Perugia.

Mazzoni, i prolungamenti notturni di minimetrò pare stiano funzionando. Ma cosa fare dper cambiare marcia?

"I prolungamenti sono un segnale doveroso verso la cittadinanza che esprime una domanda latente di trasporto pubblico serale. Ma non ci si può fermare al segnale, ma che si debba potenziare il mnimetrò e in generale il trasporto pubblico, con misure incentivanti e politiche della mobilità coraggiose (dalla revisione di una ztl seria al contrasto severo della sosta selvaggia). Il giudizio su Minimetrò è cambiato, ma oltre ai numeri record dei week-end, rileviamo una crescita dei flussi (circa 10mila passeggeri di media al giorno nell’ultima settimana).

Quanto pesa la penalizzazione del biglietto unico?

"Su questo siamo testardamente unitari, che non significa essere masochisti, anche perchè abbiamo il dovere di tenere i conti in ordine. Ci sono circa 800mila validazioni l’anno non remunerative. Sono persone che acquistano tramite i canali BusItalia e di cui noi non vediamo un euro. E’ urgente operare un riallineamento, altrimenti ci troveremo costretti a mettere in piedi una nostra rete di vendita autonoma per competere con gli altri membri. Stesso discorso per la convenzione Tpl Pass degli universitari, da cui Minimetrò riceve 180mila euro, stimati su 195mila validazioni, quando in realtà registriamo 615mila passaggi. I tempi poi sono maturi per un sostegno della Regione, che può operare affinchè il Ministero dei Trasporti garantisca il finanziamento di Minimetrò all’interno del Fondo regionale trasporti".

Tra un paio di anni intanto inizierà a funzionare anche il Brt.

"Da 20 anni a questa parte Perugia ha smesso di pensare al futuro. L’ultima grande operazione di rigenerazione urbana fu fatta proprio grazie al minimetrò. Questa è la ragione per cui è nato il Brt. Sono arrivati i soldi, abbiamo aperto il cassetto e dentro c’era solo quello. C’era anche il prolungamento del minimetrò, ma quella opzione la destra non l’avrebbe considerata, neanche gratis".

Ma lei è a favore o contro il Nodo di Perugia?

"Quello che dice la presidente Proietti è concettualmente giusto. Però purtroppo non vi sono oggi soluzioni alternative all’auto realmente competitive. È universalmente riconosciuto che più strade significa più auto, che significa più traffico. Ma questo non ci assolve dal rispondere al disagio di migliaia di cittadini che, tutti i giorni, sono costretti a sprecare una parte considerevole della loro vita in auto. Il problema è di rilievo nazionale e il Comune di Perugia dovrebbe farsi promotore di un largo tavolo al Ministero, a cui va anche richiesto un impegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture alternative alla gomma".

Ad esempio quali?

"Gli elettori hanno chiesto una visione per la Perugia del futuro e sarebbe un peccato sprecare questa fiducia. La zona nord nel corso degli anni è stata relegata ai margini del vivere urbano e oggi è terribilmente impattata dalla congestione veicolare di Collestrada. La riapertura della Fcu non basterà, occorre connetterla con un impianto di risalita che dalla Stazione di Ponte Felcino raggiunga Monteluce. Si tratterebbe di un’opera innovativa nel solco della sostenibilità, che potenzierebbe Fcu e riaprirebbe la discussione sull’ampliamento di Minimetrò, che a oggi è censita tra le opere incompiute dal Ministero".

Intanto aspettiamo da anni la gara per assegnare il Tpl...

"Mi sarei aspettato più coraggio nell’elaborazione di questo passaggio storico. Se l’obiettivo è gestire l’esistente, otterremo partner ordinari. Se invece puntiamo a un salto di qualità, a sperimentare modelli, premialità e tecnologie, possiamo ingaggiare operatori in grado di supportare una vera trasformazione".

M.N.