Minacciato per pochi euro. Arrestati cinque giovani

PERUGIA - In cinque sono accusati di aver tentato di rapinare un ventenne a Fontivegge. Tre sono minorenni, gli altri due hanno 18 e 20 anni. Sono stati arrestati dai carabinieri poco dopo aver provato, secondo l’accusa, a farsi consegnare i soldi dalla vittima, individuata nel piazzale della fermata del minimerò, adiacente alla stazione ferroviaria.

Secondo quanto ricostruito, il 20enne sarebbe stato accerchiato dal gruppo e minacciato affinché consegnasse quel poco in contanti che aveva con sé. Il colpo, però, è fallito perché il ragazzo è riuscito a liberarsi dal gruppo e a richiedere l’intervento dei carabinieri.

L’intervento rapido dei militari della Sezione Radiomobile ha permesso di individuare subito e bloccare i cinque presunti autori della tentata rapina, che sono stati arrestati e per i quali i rispettivi magistrati di turno della Procura ordinaria e per i minorenni di Perugia hanno disposto per tutti e cinque la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione di servizio è da inquadrare nell’ottica di "una maggiore presenza ricercata dai presidi dell’Arma sul capoluogo, in particolare a ridosso di aree più sensibili - spiega il comando provinciale di Perugia - così da assicurare interventi mirati e tempestivi".