Minacciato di morte perché vuole acquistare un’azienda. Due arresti

Perugia, 25 novembre 2023 – E’ stato minacciato soltanto perché voleva acquisire un’azienda. E per questo due persone sono state arrestate dai carabinieri di Perugia in collaborazione coi colleghi di Napoli: l’accusa è di tentata estorsione e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma in seguito alla denuncia della vittima, l’imprenditore perugino avrebbe ricevuto telefonate anonime che lo invitavano a desistere dalla volontà la compravendita di un’azienda per la quale si era recato a Milano. Nei giorni successivi le minacce di morte erano state ripetute e indirizzate anche ai familiari. La presunta vittima aveva trovato l'auto danneggiata e, vicino ai vetri di un finestrino mandato in frantumi, due proiettili a salve e parti del manico di una pistola.

Gli accertamenti, effettuati anche in collaborazione con gli esperti del Ris di Roma, avevano permesso di focalizzare l'attenzione su due giovani, residenti in Campania. Evidenziando il pericolo che minacce e atti intimidatori potessero ripetersi, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia ha disposto un ordine di custodia cautelare che sono state eseguite a Torre del Greco. In un appartamento, dove si erano trasferiti da poco, sono stati individuati i due sospettati, ora in carcere, uno a Poggio Reale, l'altro a Santa Maria Capua Vetere.