Minacciato e investito da un’auto Muratore di 52 anni in ospedale È caccia aperta al “pirata“

È caccia al pirata che, a Perugia, ha investito un uomo di 52 anni al culmine di una lite in un cantiere lungo via XX Settembre. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, in seguito alla caduta di alcuni tubi in ferro dall’impalcatura sulla quale l’uomo, di nazionalità tunisina, lavorava, tra lui e il capo cantiere si era accesa una discussione. Un diverbio legato a motivi di lavoro che, però, ha disturbato il giovane che stava passando con l’auto. Forse i tubi in mezzo alla strada ne impedivano il passaggio. Tanto che aveva preferito fermarsi e scagliarsi contro i due operai, arrivando, secondo il racconto dei testimoni, a minacciare il tunisino, sembra con un crick. Il comportamento dell’automobilista non era passato inosservato ai colleghi di lavoro che hanno preso le difese del 52enne. Il gruppo, infatti, si sarebbe diretto in modo minaccioso verso la vettura, di fatto inducendolo ad andarsene. Quest’ultimo era ripartito, travolgendo il 52enne e poi allontanandosi incurante delle condizioni dell’uomo investito.

Il ferito è stato portato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 35 giorni, in seguito a diverse fratture riportate. Gli agenti hanno quindi ascoltato i testimoni e acquisito tutti gli elementi utili all’individuazione dell’automobilista. Sono tutt’ora in corso le indagini finalizzate a ricostruire i motivi dell’investimento e a rintracciare l’autore del fatto.