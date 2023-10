Minaccia di morte la moglie, ora rivuole il fucile per tornare a caccia

Castiglione del Lago, 24 ottobre 2023 – È troppo «litigioso» e non può tornare a caccia. Dopo sei anni il Tar è ancora convinto che il tesserino non possa essergli restituito direttamente ma che l’ormai ex cacciatore meriti di essere almeno rivalutato. Non ha mai smesso di provarci l’uomo di Castiglione del Lago che negli ultimi anni ha tentato ogni via per farsi restituire le armi e il porto d’armi che gli sono state negate dopo che nel 2018 aveva minacciato di morte la moglie a casa di un’amica.

Una situazione di tensione e di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica secondo le autorità che, di conseguenza, all’epoca gli avevano tolto sia le armi che il tesserino. Da allora l’uomo non si è dato pace tentando a più riprese la via dei ricorsi e delle istanze per riavere il permesso. Nel 2019 – tra le tante – fu lo stesso Prefetto di Perugia a respingere la richiesta poiché "risultava una denuncia querela per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone che aveva dato origine ad un procedimento penale presso il Tribunale di Terni, poi concluso con l’archiviazione" nel 2017 ma anche un’altra relazione di servizio dei Carabinieri di Castiglione del Lago relativa ad un litigio con un vicino di casa per questioni di confine.

Insomma per diverse volte negli anni il grado di litigiosità del castiglionese è stato valutato troppo a rischio per ridargli le armi. Ora, difronte all’ennesimo ricorso il Tar ha però valutato che l’Amministrazione resistente aveva il dovere di riesaminare l’istanza presentata dal ricorrente nel 2021 e la documentazione alla stessa allegata. Per questo per la prima volta dopo sei anni ha dato ragione – in parte - al cacciatore.