Minaccia il ristoratore e armato di spranga si fa servire la cena

Bastia Umbra, 6 maggio 2023 – Non parla italiano ma con la spranga di ferro in mano si è fatto ben intendere per farsi servire da bere e da mangiare. Senza ovviamente pagare. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe cercato di rubare in un negozio, minacciando con la stessa spranga, la titolare del negozio. Che, però, era riuscito a farlo allontanare. L’episodio si è verificato a Bastia Umbra, dove i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Assisi sono intervenuti per arrestare il presunto responsabile, un 37enne ungherese, accusato di tentata rapina e rapina aggravata. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo si sarebbe presentato all’interno del negozio “Qua la Zampa“ di Bastia Umbra con la grossa spranga, tentando di asportare dei sacchetti di mangime per cani e minacciando ripetutamente la giovane titolare. La donna però, urlando e chiedendo aiuto, sarebbe riuscita a farlo desistere dall’intento e a farlo allontanare dal negozio. A quel punto l’uomo, sempre con la spranga di ferro al seguito, si sarebbe recato in un pub lì vicino, il “Blu Ice“, dove, minacciando il titolare, avrebbe preteso e ottenuto che gli venisse dato da mangiare e da bere. I clienti hanno chiamato i carabinieri. I militari lo hanno identificato e arrestato. Ora è in carcere in attesa della convalida.