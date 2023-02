Minaccia i dipendenti di un negozio Poi pugni e calci a due agenti

Due volte nel giro di due giorni. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. E, alla fine, un cittadino di origini gambiane, 24 anni, con numerosi precedenti penali, è stato arrestato. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ecco i fatti. Lunedì pomeriggio il giovane si è presentato in un esercizio commerciale che si trova lungo strada Trasimeno Ovest. Ha da subito iniziato ad avere un atteggiamento che la questura definisce "ostile e intimidatorio".

La situazione è andata peggiorando tanto da rendere necessario l’intervento della polizia, chiamata a intervenire dal personale del negozio. Martedì, poi, il copione si è ripetuto: atteggiamento ostile e intimidatorio nei confronti delle dipendenti, chiamata al numero di emergenza e intervento degli agenti. Salvo che stavolta l’uomo ha aggredito il personale della questura. Giunti sul posto, i poliziotti hanno avvicinato l’uomo che, fin da subito, ha tenuto un modo di fare "minaccioso e poco collaborativo", rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 24enne ha continuato con la propria condotta aggressiva, allontanandosi e cercando di sottrarsi al controllo.

A quel punto, uno degli agenti intervenuti ha tentato di fermarlo ma è stato aggredito con un pugno che lo ha fatto cadere a terra. In preda a un raptus, il 24enne si è poi scagliato sul poliziotto, percuotendolo violentemente. Neanche l’intervento dell’altro agente, giunto in soccorso del collega, è servito a contenere la furia del giovane che è stato fermato solo grazie ad alcuni avventori dell’esercizio commerciale, intervenuti in aiuto dei due poliziotti. Dopo una breve colluttazione, gli operatori sono quindi riusciti a contenerlo in sicurezza e ad accompagnarlo, con non poche difficoltà, presso gli uffici della Questura. Durante il tragitto, il 24enne ha proseguito con la propria condotta aggressiva, colpendo il finestrino dell’auto di servizio con delle testate.

Al termine delle attività di rito, il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri si è tenuta l’udienza di convalida e il giudice ha disposto nei confronti del 24enne l’obbligo di firma.