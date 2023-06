Minaccia gli operatori del centro salute mentale

Con una pietra minacciava gli operatori del centro di salute mentale di via XIV Settembre. Voleva dei soldi. Sul posto è intervenuta la polizia dopo una richiesta di aiuto da parte del personale del servizio. Gli agenti sono arrivati mentre il giovane, un gambiano di 24 anni già conosciuto alle forze di polizia, stava ancora minacciando i presenti, che nel frattempo erano riusciti a barricarsi negli uffici. Gli agenti hanno cercato di tranquillizzare il giovane invitandolo a lasciare il sasso e ad allontanarsi dall’ingresso del centro medico. I poliziotti hanno poi sentito i dipendenti della struttura che hanno raccontato che il giovane gambiano si era presentato chiedendo denaro, per poi andare su tutte le furie. Il 24enne è stato arrestato per tentata estorsione aggravata e, su disposizione del pm, accompagnato in carcere in attesa del processo.