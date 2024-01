Minacce con la pistola. Va a processo

CITTÀ DI CASTELLO – Un uomo di 47 anni di Città di Castello è finito a processo per aver minacciato con la pistola il falegname col quale aveva un debito da saldare. I fatti oggetto della contestazione sono accaduti nel territorio del comune tifernate nel giugno 2023. L’imputato, (tutelato dagli avvocati Samuel Fedele ed Elisa Martinelli) deve ora rispondere di minacce e detenzione di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione il 47enne, che doveva saldare il conto nei confronti del falegname, si è presentato nel suo laboratorio gettando a terra la somma di denaro e mentre l’altro si abbassava per raccogliere i soldi l’imputato ha iniziato a minacciarlo con una pistola Beretta semiautomatica, intimandolo di raccogliere le banconote mentre continuava a impugnare l’arma. Ovviamente dopo l’episodio il falegname ha presentato denuncia per le minacce ricevute e i carabinieri hanno sequestrato l’arma in dotazione al 47enne.