Minacce alla ex

"Ti sfregio con l’acido", così minacciava la ex compagna un 39enne della provincia di Perugia che è stato arrestato dagli agenti della Questura di Terni. Per lui ’domiciliari’ e braccialetto elettronico. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex convivente, misura che era stata disposta dal giudice a seguito della denuncia della donna, di 56 anni, per maltrattamenti in famiglia, messi in atto attraverso pesanti offese e minacce, anche pronunciando frasi come: "Ti sfregio con l’acido", avvenuti spesso, riferisce la Questura, sotto l’effetto dell’alcol. La misura cautelare del divieto di avvicinamento prevedeva anche il divieto di comunicare con la parte offesa, con qualsiasi mezzo, sia direttamente, che indirettamente, o per interposta persona. Nei giorni scorsi, però, l’uomo ha inviato una serie di messaggi ad una conoscente comune, chiedendole con insistenza di fare da tramite tra lui e la ex, per convincerla a riallacciare i rapporti. La donna si è rivolta alla squadra mobile della polizia, che ha avviato una brevissima indagine, che ha portato all’emissione da parte del gio, su richiesta della Procura, di un aggravamento della misura già in atto, disponendo gli arresti domiciliari (in provincia di Perugia) e l’applicazione del braccialetto elettronico.