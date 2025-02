M’illumino di meno Risparmio energetico. La mostra di Lange si visita a lume di torcia

"Abbiamo voluto fortemente che Perugia, il capoluogo del Cuore Verde d’Italia, aderisse a una manifestazione incentrata sul tema dell’utilizzo razionale delle risorse. E’ giusto, infatti, oltre a mettere in campo politiche ambientali mirate alla sostenibilità, dare spazio ad atti simbolici capaci di scuotere la coscienza e di ricordarci che la costruzione di ogni cambiamento collettivo passa per i nostri gesti quotidiani". A dirlo la sindaca Vittoria Ferdinandi, nel presentare gli eventi della 21esima edizione di M’illumino di Meno, l’iniziativa promossa da Rai Radio2 con Caterpillar per sensibilizzare cittadini e istituzioni su risparmio energetico e buone pratiche ambientali.

La settimana iniziata il 16 febbraio, giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ha già visto in città azioni ispirate alla cultura della riduzione dei consumi. Venerdì si prosegue con gli appuntamenti a Palazzo della Penna e all’auditorium San Francesco al Prato. "Siamo stati lieti di inserire Palazzo della Penna nel variegato e vasto percorso di sensibilizzazione promosso da M’illumino di Meno con una iniziativa rivolta a chi intende visitare quella che attualmente è la nostra mostra di punta. Invitiamo infatti gli interessati a scoprire l’esposizione dedicata alla grande fotografa Dorothea Lange in un modo davvero originale: una visita al buio muniti solo di torce", ha spiegato il vicesindaco Pierini. Due i turni previsti per la “visita al buio” 16–16,30 e 17- 17,30. A San Francesco al Prato, sempre venerdì, dalle 18 si terrà l’iniziativa conclusiva di M’illumino di Meno: la trasmissione in pubblico di Caterpillar Rai Radio2, che incontrerà e racconterà un territorio che fa transizione energetica per resistere meglio alla crisi climatica.