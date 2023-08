Mille firme al vescovo "Non trasferisca il nostro don Davide"

SPOLETO – Oltre mille fedeli delle parrocchie del Sacro Cuore e San Sabino scrivono al vescovo Renato Boccardo per chiedere di revocare il trasferimento di don Davide Travagli. Le disposizioni previste dalla riorganizzazione delle 71 parrocchie della diocesi in 16 pievanie, voluta dall’arcivescovo, entreranno in vigore dal primo settembre. Don Davide, da tre anni alla guida delle parrocchie del Sacro Cuore e di San Sabino, sarà trasferito in supporto a Don Canzio Scarabbottini alle comunità parrocchiali di Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo (pievania di Santa Rita). Al suo posto, a guidare la nuova pievania di San Giovanni Paolo II (Sacro Cuore, San Sabino, San Nicolò, San Venanzo, Morgnano e Maiano) arriverà don Claudio Vergini, affiancato da don Dieudonné, don Nelson ed il diacono Francesco D’Urso. In poco tempo don Davide "ha coinvolto con suoi progetti i giovani, rinnovando le comunità cristiane. È stato capace di generare "famiglie" tra i fedeli, di fare crescere tra noi legami di fede e di amicizia. Ha aperto il suo cuore a tutti noi riaccendendo lo spirito Cristiano per cui "l’amore genera amore". Si è fatto piccolo tra i piccoli, ragazzo tra i ragazzi, uomo tra gli uomini e con tutti ha creato legami…con i giovani in particolare ha saputo piantare germogli di fede e speranza, tanto rari in questo tempo. Con un segno tangibile, abbiamo invitato il nostro arcivescovo Mons. Renato Boccardo, a riconsiderare la sua decisione di trasferire Don Davide, perché questi possa continuare a dare il suo contributo alla Diocesi nel progetto di evangelizzazione di giovani e famiglie del territorio".