Millanta contatti con Castro: accusato di truffa

Circa 28mila euro per esaudire il desiderio di un padre disperato: quello di poter riabbracciare suo figlio, andato a Cuba con la madre, cubana, e lì rimasto. Ci avrebbe pensato lui a tutto, allenatore di calcio alla guida, all’epoca dei fatti, della Nazionale dell’isola caraibica. Lorenzo Mambrini, 45 anni, originario di Città di Castello, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Perugia con l’accusa di truffa. Mambirini, ex centrocampista, ha esordito tra i professionisti nell’Arezzo guidato da Serse Cosmi nel 1997, recentemente, dopo la parentesi della Nazionale cubana e su altre panchine, è passato alla guida del Guantanamo. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Mambrini avrebbe manifestato la "disponibilità a interessarsi della vicenda familiare delicata e dolorosa" di un padre che era preoccupato, in particolare, per le precarie condizioni di vita in cui il figlio avrebbe vissuto a Cuba. Per la Procura della Repubblica di Perugia, Mambrini sarebbe riuscito a convincere la presunta vittima dell’aiuto che avrebbe potuto dargli "millantando ottimi contatti con le autorità dell’isola e legami personali con la famiglia Castro, avendo sposato la nipote di Fidel Castro".

Sempre secondo le indagini, Mambrini "gli ha procurato un incontro in videochiamata con presunti funzionari del governo, quali persone di fiducia cui conferire una procura per seguire e garantire in tempi brevi il buon fine della pratica di affido del minore". Ma, ovviamente, tutto l’interessamento avrebbe avuto un prezzo. L’allenatore avrebbe "rivolto reiterate e pressanti richieste" di denaro. Per esempio, per l’acquisto dei biglietti per il volo che avrebbe dovuto riportare in Italia il bambino. Rientro che non c’era mai stato perché, così si sarebbe giustificato con il padre, biglietti e documenti erano andati distrutti. Secondo l’accusa Mambrini, indagato in concorso con altri ignoti, avrebbe "indotto in errore la persona offesa sulla effettività dei propri contatti e della propria intercessione, sull’evolversi della situazione personale e giudiziaria del minore, sulla reale destinazione delle somme richieste, procurandosi per sé e per gli altri l’ingiusto profitto di 28.226 euro, rendendosi poi irreperibile". L’ex allenatore della nazionale cubana si trova ancora attualmente all’estero.

"Respinge ogni accusa – commenta il suo difensore, l’avvocato Luca Gentili – ha sempre ricostruito la vicenda in termini del tutto diversi da quelli prospettati dall’accusa sulla scorta della denuncia della parte offesa. Una ricostruzione che potrebbe essere confermata da diversi testimoni, cittadini cubani, pronti ad essere sentiti anche in videoconferenza. Il mio assistito mi ha presentato le loro dichiarazioni scritte con documenti di identità allegate a sostegno del suo racconto". Il processo si apre il 16 novembre.

elleffe