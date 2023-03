Mika, Marsalis, Conte Sarà un’Arena dorata

di Sofia Coletti PERUGIA "Un’Umbria Jazz così non s’è mai vista". Quella in arrivo dal 7 al 16 luglio si annuncia davvero come un’edizione epocale, che festeggia il cinquantesimo della fondazione con un cartellone straordinario. Così zeppo di star e di eventi, così strepitoso che la presidente della Regione Donatella Tesei annuncia risorse straordinarie e invita tutti all’interesse collettivo: "Prevediamo l’arrivo di 500mila persone, Umbria Jazz sarà un ottimo investimento per la cultura, il turismo, l’economia della nostra terra". A Palazzo Donini si respira l’aria delle grandi occasioni. E’ qui che la Governatrice, il presidente di UJ Gian Luca Laurenzi e il direttore artistico Carlo Pagnotta hanno convocato ieri un incontro. Ovviamente c’è l’annuncio ufficiale di Bob Dylan, che il 7 luglio aprirà il festival. Ma si va oltre e si completa il programma dell’Arena Santa Giuliana con i concerti del primo week-end. "Più di così non si può fare – racconta Carlo Pagnotta – questo festival è un miracolo grazie alla Regione, non è facile mantenere certi livelli per l’aumento dei costi". E così, dopo l’inaugurazione con Bob Dylan, sabato 8 ci sarà Stefano Bollani con il suo “Piano Solo“, omaggio all’arte dell’improvvisazione, ogni volta con un risultato diverso. Nella stessa sera...