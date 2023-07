Migliaia alla Festa del Perdono Pellegrinaggio francescano fino a Santa Maria degli Angeli

Al via le celebrazioni che fanno da battistrada al Perdono di Assisi, l’indulgenza plenaria chiesta da San Francesco e concessa da papa Onorio III nell’agosto 1216: un appuntamento che richiama da sempre migliaia di pellegrini. Ieri sera l’inizio del Triduo in preparazione al Perdono con le meditazioni di monsignor Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme. Martedì sarà poi il giorno dell’apertura della solennità del Perdono. Alle 11, padre Massimo Fusarelli, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, presiederà la solenne celebrazione eucaristica che terminerà con la Processione di "Apertura del Perdono" così detta perché da quel momento – cioè dalle 12 del 1° agosto, fino alla mezzanotte del 2 agosto – l’indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e tutte le chiese francescane.

La diocesi ha organizzato, per martedì, il "Perdono degli assisani", antica tradizione che prevede il pellegrinaggio a piedi dal centro della città fino a Santa Maria degli Angeli. Il ritrovo è fissato per le ore 5.30 davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva; da lì si passerà per l’antica via mattonata. Alle ore 7 ci sarà la santa messa presieduta dal vescovo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. "Questo metterci fisicamente in cammino – sottolinea il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino – ci offre uno stimolo e un incoraggiamento, per guardare oltre, per uscire da una crisi globale". L’edizione 2023 del Perdono di Assisi arriva in un anno particolare perche si cala nell’ottavo centenario della Regola ‘bollata’ dei francescani e della realizzazione, a Greccio, da parte del Poverello, della prima rappresentazione della natività.

