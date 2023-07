’Micro Olimpiadi’ Così i ragazzi danno spettacolo

MASSA MARTANA – Da 31 anni si rinnova, nel borgo massetano, una piacevole tradizione: nove giorni di giochi, sfide e spettacoli per i giovani chiamati a dare il meglio di sé nelle varie arti, dalla danza al canto, al teatro, allo sport. Sono le Micro Olimpiadi organizzate da una nutrita squadra di volontari che fanno capo all’Attor Mattis, ex compagnia teatrale. Cambia ogni anno il tema, quest’anno ispirato al centenario della Disney, e il titolo dell’edizione. Già quello della XXXI edizione, appena conclusa, "Microland – Il mondo è tuo", spinge i ragazzi ad una riflessione: il mondo è tuo e tu fai parte del mondo. Una frase semplice ma che va dritta al cuore e spinge ognuno a provare e sbagliare, a scegliere di vivere da spettatore o da protagonista. Ai ragazzi, divisi in quattro squadre, è stato chiesto di tornare bambini, di sognare principi e principesse, di ispirarsi ai cartoni animati per preparare una parata di apertura con abiti di carta e allestire uno spazio fantasy nel "terzo tempo". Ma non solo. Si sono cimentati nella produzione multimediale di un cartone e nel teatro, nonché in una molteplicità di sfide sportive che li ha visti persino correre nel centro storico con un carrettino da loro realizzato. Hanno creato e giocato, si sono sporcati le mani e hanno usato la testa in una caccia al tesoro durata da mattina e sera. Tante le realtà che hanno sostenuto le loro attività, da aziende locali come Angelantoni a comunità come quella di Colpetrazzo che ha offerto il pranzo nella giornata di domenica. "Ad aiutare noi organizzatori - afferma il presidente Francesco Menestò - ci sono anche gli ospiti, che insegnano ai giovani la tecnica base di una disciplina specifica. Abbiamo avuto negli anni rumoristi, equilibristi, barman ed esperti di pizze acrobatiche". Una giuria ha decretato, alla fine dei nove, intensi giorni, la squadra vincitrice

Susi Felceti