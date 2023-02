Michele Sinisi porta “Tradimenti“ al Clitunno

Entra nel vivo la nuova stagione del Clitunno di Trevi dal titolo “Atto 1 specialità Teatro (locale rinnovato)” organizzata da “Tec“, acronimo di Teatro al Centro, il nuovo soggetto nato per la gestione e programmazione delle attività del Clitunno di cui fanno parte Teatro Belli di Roma, Teatro di Sacco di Perugia, Magazzini Artistici di Narni e Roma e Povero Willy di Terni.

Domani alle 21 va in scena “Tradimenti“ per la regia di Michele Sinisi, protagonista con Stefano Braschi, Stefania Medri. “Tradimenti” (nelle foto), è la messa in scena dell’opera di Harold Pinter, Premio Nobel per la Letteratura. E’ la storia di una relazione extraconiugale ripercorsa a ritroso, dalla sia fine ai suoi esordi. Tutto inizia due anni dopo la fine del rapporto e termina prima che abbia inizio. Ma, oltre ai due amanti c’è anche il marito di lei e migliore amico di lui. Il testo di Pinter rivive in un allestimento sanguigno e asciutto - a tratti violento - dove le parole non dette, i pensieri taciuti, le azioni nascoste riempiono le vite dei tre protagonisti minando le loro relazioni. Biglietti su Vivaticket.com.