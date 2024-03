Michele Milli ora tenterà di scalare il Monte Bianco

UMBERTIDE – Lo aveva promesso in televisione davanti a tutta Italia ed ha tutta l’intenzione di mantenere la sua parola, da uomo tutto d’un pezzo qual è. Per questo Michele Milli, il noto judoka non vedente appassionato di montagna ha lanciato una raccolta fondi per sostenere il suo progetto "In the dark", che vede come prossima conquista il Monte Bianco con i suoi 4.805 metri. Con lui a condividerne gioie e fatiche, il fidatissimo amico Daniele Caratelli. "Per affrontare questa sfida – dice Michele – oltre alla dura preparazione dobbiamo dotarci di attrezzatura specifica e di guide specializzate, con costi importanti che da soli non riusciremmo ad affrontare". Da qui l’invito a sostenere il progetto "Monte Bianco, superare i limiti oltre l’oscurità"" facendo una donazione tramite Gofundme, oppure tramite bonifico.

Michele perse la vista in un incidente di caccia ma la condizione di non vedente non lo limitò, anzi ne allargò gli orizzonti umani e sportivi. Tra questi le scalate: prima il Monte Vettore, poi la Marmolada, ed ora il Monte Bianco, regalo che l’atleta intende farsi per i suoi prossimi 40 anni. "Sarà a giugno – dice – meteo permettendo. La base la fornisce il judo e mi sto preparando con la corsa in salita. Poi proveremo il Monte Rosa, fino alla Capanna Margherita, sopra i 4000 metri, percorso più facile rispetto al "Bianco". Sarà l’occasione per testare il nostro fisico a quelle altezze".

Pa.Ip.