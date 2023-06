Michele Cesaro (FI) sfida Cagnoli, "Chiedo dimissioni da capogruppo"

Michele Cesaro (FI) rilancia. Dopo la richiesta dei capigruppo di centrodestra a dimettersi da presidente della Quarta commissione, è lui a chiedere al suo capogruppo Giacomo Cagnoli di lasciare l’incarico. "È da analfabeta politico – afferma Cesaro – non comprendere che su votazioni come quelle riferite all’Albo d’Oro si debba tendere a una convergenza trasversale, per evitare gli effetti devastanti della gogna mediatica alla quale sono state sottoposte le personalità che non hanno raggiunto il quorum. Cagnoli ha forse inteso rovesciare a me le sue responsabilità per aver fallito in un compito delicatissimo. Per le conseguenze di tale gestione superficiale, chiedo che presenti le dimissioni da capogruppo di FI con effetto immediato". Cesaro, in merito alla sfiducia dei capigruppo, ricorda che "appartenere alla maggioranza non può precludere valutazioni critiche del singolo consigliere, con spirito propositivo, anche sull’operato del sindaco e della Giunta".