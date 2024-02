“Mi amerò lo stesso”, Paola Turci al Secci

Cresce l’attesa per “Mi amerò lo stesso”, l’evento-spettacolo di Paola Turci (nella foto) che venerdì 23 febbraio si esibirà alle 21 al Teatro Secci nell’ambito del progetto “Concerto di San Valentino – Eventi tra Teatro, Musica e Arte“ curato dalle associazioni Terni Città Futura e Argoo per promuovere e mettere al centro l’amore per le arti nel periodo riconosciuto come simbolo patrono dell’Amore universale.

“Mi amerò lo stesso” è un monologo-dialogo in musica nel quale Paola Turci si racconta. Ma certe volte non è più lei a parlare ma qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui la celebre cantante presta solo la voce. A volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, a volte sono protagonisti di un solo momento.

Un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mischiano i sogni e nei sogni entra la vita. Il racconto della vita di una donna, in cui è facile identificarsi: i suoi desideri e le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro. Il tutto legato dalle canzoni che hanno fatto da colonna sonora a ogni fase della sua esistenza. Paola Turci si mette a nudo e lo fa con un monologo che porta sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: qualunque cosa accada…mi amerò lo stesso.

Lo spettacolo è quasi sold out: la platea è esaurita mentre ci sono ancora biglietti in galleria, con posti numerati a 25 euro e prevendite su Ticketitalia.com.