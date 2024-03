Mezzo secolo di Confcooperative: "Un modello di crescita e sviluppo. Valori umani e ambiente al centro"

Plebiscito non solo per Carlo Di Somma, confermato all’unanimità per i prossimi quattro anni alla guida di Confcooperative Umbria. Ma anche per i valori della cooperazione e della sua funzione sociale, come testimoniato dalla grande partecipazione di cooperatori e autorità agli eventi celebrativi per i 50 anni dell’associazione di imprese, che vanta l’adesione di 294 cooperative, con 42mila soci, un giro d’affari di 2,5 miliardi di euro, 9.400 occupati e 4.500 aziende agricole. La convention, svoltasi al Complesso monumentale di San Pietro, ha visto la partecipazione di un ricco parterre di ospiti e relatori. Tutti concordi nel ribadire la centralità di temi propri della cooperazione come i workers buyout (capaci di rendere ex dipendenti di imprese in fallimento in imprenditori di se stessi), l’implementazione e la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio, il nuovo welfare di comunità, la resilienza e la sostenibilità delle imprese sociali, fino alle frontiere aperte dall’intelligenza artificiale. Di visione comune per obiettivi strategici in ottica futura ha parlato anche il presidente nazionale Maurizio Gardini: "E’un momento di difficoltà generale che non risparmia nemmeno una regione attiva e virtuosa come l’Umbria, in cui I dati economici non sono confortanti al pari del resto d’Italia. La cooperazione però può essere uno strumento di rilancio per guardare avanti e sta ai nostri associati accettare la sfida di dipingere un futuro di protagonismo e inclusione. L’operosità delle cooperative umbre rappresenta un modello che può contribuire a riaprire importanti prospettive di sviluppo".

Silvia Angelici