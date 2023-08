Mezzo pesante perde gasolio sull’A1 Code e disagi

ORVIETO - Disagi ieri mattina lungo il tratto umbro dell’Autostrada del Sole, Milano - Napoli. Alle 11 circa lungo l’A1 tra Orvieto e Fabro verso Firenze, è avvenuto un incidente autonomo all’altezza del km 448, nel quale il mezzo pesante coinvolto ha riportato danni al serbatoio, con conseguente sversamento di gasolio sul manto stradale. Sul luogo dell’evento, riferisce Autostrade per l’Italia, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Il traffico ha transitato per alcune ore su una corsia e si sono registrati fino a 9 km di coda in direzione di Firenze. Per le lunghe percorrenze, Autostrade per l’Italia consigliava di anticipare l’uscita a Orte, percorrere la E45 e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana. La situazione è stata risolta nel primo pomerighio.