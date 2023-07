Mezzo milione per i lavori sulle strade

Quasi mezzo milione di euro per sistemare la viabilità lungo alcune delle principali arterie intorno ad Orvieto. L’amministrazione provinciale (nella foto la presidente Laura Pernazza) ha dato il via agli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali su alcuni dei tratti maggiormente deteriorati della strada provinciale 44 del Piano, della provinciale 12 Bagnorese, della 46 di Tordimonte e 99 dell’ex Aeroporto. Consistente l’importo economico che ammonta a 460.000 euro di fondi ministeriali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza per chi viaggia sia su mezzi privati che commerciali. Sulla rovinciale 44 l’intervento riguarda un primo tratto che va dal chilometro 1,97 al chilometro 2,30, un secondo tratto che va dal chilometro 3,70 al chilometro 4,40, fuori centro abitato, mentre un terzo tratto si estende dal chilometro 6,70 al chilometro 7 nel centro abitato di Le Prese. Su questa strada scorre un intenso traffico sia leggero che pesante legato alle attività commerciali, al pendolarismo e ai flussi turistici. Per la provinciale 12 Bagnorese, 46 Tordimonte e 99 ex Aeoroporto, le tre strade sono di collegamento fra il circondario orvietano e le sue frazioni. Sulla Bagnorese, tra Orvieto e Bagnoregio, sono tre i tratti interessati dai lavori: dal chilometro 1,28 al chilometro 1,50, dal chilometro 1,56 al chilometro 1,79 e dal chilometro 2,10 al chilometro 2,60. Sulla Tordimonte che invece unisce il territorio di Orvieto con quello di Castiglione in Teverina, i lavori dall’incrocio con la Strada Provinciale 98 al chilometro 6,714. Sull’ex Aeroporto, infine, è già vigente un’ordinanza di divieto per i mezzi pesanti e per quelli a due ruote a causa del degrado del piano viabile. I lavori interessano il tratto dal chilometro 7,20 in direzione Castel Viscardo fino al termine del ponte Romealla.