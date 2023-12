"Mettiamo le persone al centro del Natale"

CITTÀ DELLA PIEVE – "Al centro del Natale di Città della Pieve le persone, la riscoperta delle tradizioni e dei rapporti umani. Abbiamo deciso di investire le risorse della città per offrire per tutto il periodo eventi pubblici gratuiti, aperti a tutti". Così l’amministrazione comunale pievese spiega i motivi che hanno ispirato il cartellone di eventi natalizi che sarà inaugurato ufficialmente oggi in Piazza Plebiscito con l’accensione dell’Albero.

"Abbiamo deciso di investire le risorse della città per offrire per tutto il periodo eventi pubblici gratuiti, aperti a tutti, concentrati in un ricco programma tanto più importante poiché frutto della collaborazione con le associazioni del territorio e i Terzieri. Al centro del Natale di Città della Pieve ci sono dunque le persone, la riscoperta delle tradizioni e dei rapporti umani, del rispetto dell’altro, della valorizzazione della famiglia, quale fulcro elevato dell’amore, tutto racchiuso nello sguardo e nell’abbraccio sacrale che unisce la Madonna al Bambino, proiettati sulla parete del Duomo".

La cerimonia avrà inizio alle 17,30 e sarà animata dagli acrobati della Compagnia Alchimia e dalle voci della Polifonica Pievese. Ad attendere i visitatori anche il Mercatino di Natale, la Festa Internazionale del Dolce, il Ludobus al Pozzo con tanti giochi per grandi e piccoli, l’Accensione del Calendario dell’Avvento Luminoso e il Ristoro dell’Elfo del Terziere Casalino.