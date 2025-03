Metrobus, riemerge la storia. L’antico tracciato della ferrovia riaffiora dai lavori in via Sicilia

L’antico tracciato della ferrovia spunta durante i lavori di realizzazione del metrobus a Fontivegge. E’ accaduto ieri mattina nel cantiere allestito in via Sicilia: nel corso degli interventi in corso per la costruzione del capolinea, sarebbero emerse tracce dal passato. Per questo è stato effettuato un sopralluogo dei tecnici che ha interessato anche rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.

In attesa dei risultati delle indagini e di una conferma definitiva, sembrerebbe trattarsi di residui dell’antico tracciato ferroviario perugino, posizionato in maniera diversa rispetto a quello attuale.

Proprio all’inizio di febbraio nella zona della stazione sono infatti partiti i lavori per il metrobus e per consentire l’avanzamento delle opere e, in particolare, la costruzione del capolinea di Fontivegge in via Sicilia, sono state introdotte modifiche alla viabilità in via Pievaiola. il provvedimento prevede il restringimento della carreggiata (corsia di sinistra, secondo il senso unico di marcia) nel tratto compreso tra via del Macello e via Sicilia, con apposita segnaletica, anche notturna, e idonea transennatura, installata progressivamente in base all’avanzamento dei lavori; poi il limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora nel tratto interessato dal cantiere e nelle aree limitrofe.

Ma in tutta la città sono aperti i cantieri che avanzano a ritmo spedito con inevitabili modifiche del traffico e i disagi per la circolazione. Interventi sono in corso nella zona dell’Ospedale, a San Sisto (in via Donizetti) e poi in via via Penna nella zona di Sant’Andrea delle Fratte, via Strozzacapponi e via Settevalli.