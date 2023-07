Metrobus avrà il logo simile al Minimetrò

Il MetroBus, meglio noto come Brt, avrà il logo simile a quello del Minimetrò. A svelarlo è l’invito della presentazione del nuovo sistema di trasporto che dovrebbe entrare in funzione tra un anno e mezzo circa. Lunedì infatti Lunedì nella sala Rossa di Palazzo dei Priori è in programma una conferenza

stampa “Metrobus – Sta arrivando un nuovo modo di vivere e viaggiare in città”.

E’ previsto l’intervento delisindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi, la dirigente Mobilità e

Infrastrutture, Margherita Ambrosi, la consigliera comunale Cristiana Casaioli. E poi Gabriella Poggi per l’Agenzia di comunicazione e marketing Jack Blutharsky, Carlo Carini di Tecnostrade. Il MetroBus è il sistema di mezzi pubblici (maxi bus da 18 metri elettirici) in grado di collegare Castel del Piano a Fontivegge su corsie preferenziali in circa un quarto d’ora.