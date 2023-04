Meteo e cambiamenti climatici "Eventi estremi sempre più probabili"

In un’epoca di cambiamenti climatici, le previsioni meteo diventano fondamentali nella vita di tutti i giorni, specie per quanto riguarda le situazioni di potenziale rischio per la popolazione. "Il progresso tecnologico fornisce oggi strumenti un tempo inimmaginabili – dice Massimiliano Santini meteorologo di Rai Meteo-Rai Pubblica Utilità ingegnere, giornalista pubblicista e consigliere Ampro: associazione dei meteorologi professionisti italiani –. I modelli numerici matematici sono dei complessi software di simulazione del sistema atmosferico terrestre che ricevono continuamente una enorme mole di dati meteorologici dalla rete mondiale di stazioni meteo, palloni sonda, boe e rilevazioni navali, aeree e satellitari. Dati con cui poi i supercomputer più potenti del mondo, cercano di riprodurre un modello simulato del sistema atmosferico del pianeta. Che poi inseriti in modelli locali, a “griglia” più ristretta, producono le previsioni, anche automatiche, visualizzazbili su siti, app o smartphone".

Qual è la differenza tra una previsione elaborata da un sistema di simulazione modellistica automatica, e quella che fa un meteorologo?

"Quest’ultima non riflette semplicemente quanto mostrato dagli output modellistici ma, partendo da un’attenta analisi della situazione presente, procede al confronto di numerose emissioni modellistiche differenti, sia a scala globale, nazionale che regionale, districandosi con esperienza tra i diversi scenari proposti e, spesso, proponendo con la sua personale previsione uno scenario del tutto nuovo".

Perché a volte capita che quanto annunciato poi non si verifica?

"Perché nonostante i numerosi e preziosi strumenti tecnologici, i fenomeni meteorologici mantengono un loro intrinseco grado di imprevedibilità. Il sistema atmosferico infatti è talmente complesso, connesso e variegato che il famoso “butterfly effect”, capace di stravolgere qualsiasi simulazione, specie sul lungo periodo, produce inevitabilmente un errore progressivamente amplificato mano a mano che la simulazione si spinge in avanti nel tempo. Il meteorologo professionista non a caso usa spesso parole come “probabilmente”, “occasionalmente”, “da non escludere” che esprimono il grado di incertezza della previsione stessa. Io tendo a parlarne apertamente, invitando chi mi ascolta a seguire poi più previsioni aggiornate, magari in vista di un fine settimana ancora dall’esito incerto".

Stiamo andando verso una tropicalizzazione del clima?.

"E’ così. Un clima tropicale è caratterizzato da formazioni nuvolose imponenti e di conseguenza da fenomeni intensi e abbondanti. Da noi veri uragani non sono possibili, ma è possibile una estremizzazione dei fenomeni. E’ diventata più probabile poi la possibilità di passare, anche nel giro di poco tempo, da periodi particolarmente piovosi, con fenomeni molto intensi e precipitazioni abbondanti con conseguente rischio di alluvioni lampo, a periodi siccitosi o caratterizzati da ondate di calore intense e prolungate, con aumento degli incendi, riduzione della disponibilità di acqua e riflessi gravi sulla produzione agricola. Il nostro territorio, già di per sé idrogeologicamente fragile, se sottoposto a fenomeni particolarmente intensi e frequenti può facilmente essere sede di fenomeni franosi. I corsi d’acqua, spesso imbrigliati, cementificati o lasciati all’incuria, in questo caso possono diventare particolarmente pericolosi. L’alluvione delle Marche, che per fortuna ha interessato marginalmente l’Umbria, rappresenta un monito a non rilassarsi, a non fidarsi dei “tempi di ritorno“ secolari, ma ad investire su prevenzione e sorveglianza, sull’educazione alla sicurezza e sull’informazione tempestiva e capillare".

Donatella Miliani