Metastasio, il teatro fantasma. È inagibile e sbarrato da anni. Volantini appesi sul cantiere

Teatro Metastasio, tutto fermo, tutto tace. E arriva la ‘protesta’, anche con alcune fotocopie incollate sulla barriera che delimita il cantiere: vi è raffigurato come era un tempo il Metastasio, eretto nel 1835. Ovvero il vecchio teatro all’italiana con tanto di palchi, esattamente come era prima dell’ultimo restauro che lo ha trasformato, secondo la richiesta e l’ammodernamento del tempo, in sala cinematografica nel 1948. Metastasio che negli ultimi anni è stato sottoposto a interventi di riqualificazione che dovrebbero portare alla riapertura, dapprima parziale, di alcuni spazi, in vista poi della piena disponibilità dello storico edificio nel cuore del centro storico.

Ma sul teatro è calato il silenzio, non si capisce lo stato delle opere e i tempi. Da qui, evidentemente, la protesta. Protesta che ha fornito l’occasione ai consiglieri comunali della Lega, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli per chiedere conto dello stato dell’arte. "L’amministrazione non fa menzione della sua riapertura – lamentano Mignani e Pastorelli -, dei costi aggiuntivi per i ritardi dei lavori, del disagio creato alla città e alle associazioni che ne potrebbero far uso per le proprie finalità. L’amministrazione non ascolta, non risponde e tace, come ogni volta. Le foto sono ancora appese, ancora in buona visione. Il messaggio affonda la sua lama come un fendente di fioretto. Le immagini fanno rumore. Ora chi ha testa intenda! La gente è stanca delle promesse annunciate e mai realizzate: la rimodulazione del traffico, l’arredo urbano, la riqualificazione di edifici storici, dei centri di aggregazione nelle frazioni, del parco e del verde pubblico, la pulizia di strade e piazze, il controllo del territorio, il consumo del territorio, l’impiantistica sportiva".