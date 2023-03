Messa di Pasqua in Alcantara

TERNI - La celebrazione in preparazione alla Pasqua presso lo stabilimento Alcantara, presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu, e concelebrata da don Fabrizio Bagnara parroco di Taizzano, rinnova la tradizione pasquale della messa in fabbrica al polo industriale di Nera Montoro, che riunisce e unisce direzione, maestranze e operatori delle varie realtà imprenditoriali. È stata la prima celebrazione in questa azienda presieduta dal vescovo Soddu, accolto dal direttore Giovanni Addino che lo ha ringraziato. "Pasqua significa nuova vita, operare nel bene – ha detto il vescovo –. Tutti dobbiamo adoperarci per fare opere buone ed essere capaci di rendere lode a Dio. Apriamo lo sguardo e il cuore ad una speranza nuova, così deve essere anche all’interno della fabbrica, all’interno della famiglia, all’interno della società".