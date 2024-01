Mese debole ma Capodanno boom. Bilancio delle presenze nelle feste

Dicembre debole, Natale soft ma Capodanno da sold out. È questo il bilancio del periodo natalizio per le attività ricettive di Foligno. A tracciarlo è il referente di Federalberghi Foligno, Marco Baldassarri, facendo una panoramica di quello che è stato dicembre e di quello che potrà essere il 2024, sul quale ci sono molte aspettative grazie ai tanti eventi di rilievo messi in campo. "Le strutture ricettive sono state quasi tutte sold out per Capodanno – spiega Baldassarri – e questo non è tanto per il Capodanno in sé, organizzato in città, ma perché il Capodanno turistico va promosso e organizzato mesi prima, per dare il tempo ai turisti di organizzarsi. Il successo c’è stato perché Foligno attira per la sua posizione baricentrica e perché costa meno, anche in virtù dell’assenza della tassa di soggiorno".

Il quadro che traccia Baldassarri è chiaro e prende in considerazione l’ultimo mese dell’anno e in particolare il periodo delle feste che, seppur a pochi giorni di distanza una dall’altra, presentano comunque diverse differenze

"A Natale la gente non si muove come tradizione – spiega ancora Baldassarri – e per Foligno vale la tendenza generale. A dicembre è andato discretamente il Ponte dell’Immacolata: i Ponti festivi piacciono sempre. Per il resto non ci sono stati eventi tali da riempire il mese con flussi di arrivi". Sul tavolo, per Baldassarri, c’è la questione relativa al fatto che Foligno "attira un turismo medio per quello che si offre. Gli obiettivi sono fare delle nostre apparenti debolezze i punti di forza. Puntare al turismo ‘commerciale’ per la competitività dei prezzi e a quello ‘del tempo libero verso il quale promuovere il brand di Foligno baricentrica, location dalla quale poter visitare tutta l’Umbria in breve tempo attraverso itinerari incantevoli come solo l’Umbria può dare".

Archiviato il 2023, il 2024 si profila ricco di iniziative che di sicuro riempiranno le strutture folignati: "Il Rally Città di Foligno è diventata una gara nazionale e siamo sicuri che attirerà piloti da tutta Italia. Qualche giorno prima toccherà alla Tirreno Adriatica arrivare da queste parti e poi maggio è il mese del Giro d’Italia. Una serie di eventi che porta gente e visibilità al nome di Foligno".

Alessandro Orfei