"Meritiamoci questa opportunità"

PERUGIA – "Il G7 della disabilità tra Perugia e Assisi? È una grande opportunità che ci dobbiamo meritare con momenti e azioni nostre per offire città che siano davvero accessibili a tutti. Molto abbiamo fatto ma moltissimo dobbiamo ancora fare". A parlare è Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia. A farle eco, nel salone della Prefettura, è Andrea Romizi, primo cittadino di Perugia: "Siamo davanti a una sfida non semplice, ma questo incontro mondiale deve rappresentare un acceleratore per costruire città, servizi, quartieri che siano aperti, inclusivi". Ad aprire l’incontro con il ministro Locatelli il prefetto Armando Gradone, che cita Pier Paolo Pasolini: "Sono emozionato, perché ricordo proprio quelle parole sulle istituzioni emozionali e commoventi. Ecco: noi dobbiamo fare coesione, dobbiamo pensare agli altri, a chi ha difficoltà".

R.Bor.