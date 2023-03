’’Mercato europeo’’ con ottanta espositori

FOLIGNO – Saranno 80 gli espositori della quarta edizione del Mercato Europeo, in programma a Foligno dal 17 al 19 marzo per iniziativa di Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) e Confcommercio Umbria, con il patrocinio del Comune di Foligno. Gli operatori, provenienti dall’Italia, dall’Europa e altri Paesi, saranno presenti con i loro banchi, dalle 10 fino alle 24, con una vetrina di ricercatezze artigianali e di prodotti enogastronomici, lungo via Oberdan, via Umberto I, largo Carducci, Piazza Matteotti e Piazza della Repubblica. L’inaugurazione della manifestazione avverrà domani alle 11.30 in piazza della Repubblica. Alla presentazione è intervenuto Federico Zelli, vicepresidente nazionale Fiva e coordinatore nazionale del progetto Mercati Europei, sottolineando che dopo la pandemia "abbiamo ripreso a pieno ritmo e gli operatori provengono anche da altri Paesi, non solo europei e la rassegna assume una dimensione sempre più internazionale". Mauro Fortini, presidente di Fiva Umbria, ha messo in rilievo l’importanza di queste iniziative anche "per far crescere gli operatori in sede fissa: l’obiettivo è il loro consolidamento". Per il presidente Confcommercio Foligno, Aldo Amoni, "i centri storici stanno rinascendo alla grande e queste manifestazioni sono la loro linfa". La tappa di Foligno è la prima del calendario nazionale di Fiva. Ci saranno tante conferme, dagli anni scorsi e tante novità come l’ambra e l’argento dal Baltico, tartufi e funghi dalle Marche, birra al sale dolce di Cervia, dalla Francia abbigliamento tecnicosportivo da montagna, la ristorazione cubana, l’American BBQ, una proposta di Asian food e gastronomia balcanica.