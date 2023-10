Mercato e cantieri, traffico in tilt: "Via i banchi dall’Ansa del Tevere"

E’ bastato un sabato per mettere in evidenza le tante criticità della nuova collocazione del mercato settimanale che, sebbene provvisoria, dimostra molti limiti. La zona dell’Ansa del Tevere, dove sono stati collocati i banchi del mercato, infatti è oggetto di importanti cantieri per la realizzazione della variante del Cassero e ha posti auto limitati, rendendo di fatto la frequentazione del mercato e del centro storico difficile. Ce n’è abbastanza per alimentare polemiche e disagi.

Nei giorni scorsi aveva segnalato questo fatto già Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica), ora i consiglieri di Fratelli d’Italia, Elda Rossi e Riccardo Leveque, e di Forza Italia Tommaso Campagni tornano sulla questione e lanciano una proposta: spostare il mercato in piazza delle Tabacchine. Tutto nasce dal fatto che nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 9 novembre nei giorni di giovedì e sabato, il Comune ha spostato il mercato settimanale dalle piazze Matteotti e Gabriotti in centro storico, al parcheggio Ferri (Ansa del Tevere), fuori le mura, per far posto alle tensostrutture che hanno ospitato il Fumetto lo scorso fine settimana e tra qualche giorno il salone del tartufo bianco. "La scelta dell’area Ferri – dicono i consiglieri – non si è rivelata però azzeccata perché riduce ai minimi termini il numero dei parcheggi, già dimezzato a causa dei lavori della Variante del Cassero. I visitatori o i turisti che giungono in città per partecipare alle manifestazioni autunnali in centro storico dove parcheggiano? Inoltre l’area sosta camper usata per la auto nei giorni di mercato impedisce di fatto l’accesso ai camperisti con ulteriore aggravio per l’appeal turistico in concomitanza delle manifestazioni".

E i consiglieri di opposizione aggiungono: "Tutto ciò anziché promuovere manifestazioni tradizionali ed eventi di lustro per la nostra città, ne determina il loro impoverimento e declino". Per questo Fratelli d’Italia e Forza Italia avanzano al Comune, tramite un’interrogazione, la proposta di individuare un’altra sede temporanea per il mercato che sia all’interno delle mura urbiche suggerendo Piazza Garibaldi o Piazza delle Tabacchine, "per dare ai banchi, che per due volte a settimana animano la nostra città, il riconoscimento che meritano e alle persone la possibilità di poterne usufruire in modo più agevole, così da mantenere e stimolare la vita nel cuore della città".