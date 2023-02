"Mercato coperto Serve più impegno da parte del Comune"

"Era l’estate 2021 quando come gruppi di centro sinistra siamo andati a fare il sopralluogo al Mercato coperto, nel quale abbiamo purtroppo scoperto anche la presenza dei due fasci littori portati a nuova vita con la ristrutturazione. A distanza di quasi due anni abbiamo constatato che da allora nulla è cambiato, compresa la presenza dei due fasci, sui quali era stata promessa una copertura e che invece ancora troneggiano all’interno della struttura". A dirlo il gruppo consiliare del Pd che resta preoccupato per il futuro del contenitore di piazza Matteotti. "Il Comune ha bandito una nuova gara per l’affidamento, ancora in essere ma l’amministrazione dovrebbe cambiare passo e approccio. Ci sarebbe bisogno di un maggior impegno finanziario pubblico per coprire le spese relative ai lavori di finitura dell’immobile, che porterebbe l’Ente pubblico a un coinvolgimento nelle scelte di gestione del Mercato. Tutto questo potrebbe definirsi anche in termini di gestione della struttura, puntando alla promozione del benessere della comunità ed evitando una possibile sovrapposizione con le altre attività commerciali presenti del centro storico con i fondi comunitari 202127".