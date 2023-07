Mercato Coperto: la sfida Previsti 400mila visitatori E una piantagione di cacao

La previsione è di 400mila visitatori all’anno che, tra le altre cose, potranno anche fare un viaggio esperenziale in una foresta di piante di cacao che sarà realizzata al piano terra del Nuovo Mercato coperto. Sono questi due degli elementi emersi dall’incontro tra una qualificata rappresentanza dei soggetti facenti parte della compagine societaria di "Destinazione Cioccolato Srl Sb" guidata dal presidente del Cda Vasco Gargaglia e il sindaco Andrea Romizi, congli assessori Margherita Scoccia e Gabriele Giottoli. All’incontro era presente anche Fabio Zepparelli dirigente area opere pubbliche del Comune di Perugia.

"Nel corso dell’incontro – dichiara il sindaco Romizi – siamo stati rassicurati sul rispetto della scadenza dei tempi necessari a presentare il progetto esecutivo che, come da Avviso, sono fissati in 60 giorni dalla data di assegnazione definitiva. Progetto che abbiamo avuto modo di visionare in anteprima durante l’incontro odierno e che rappresenta un ulteriore dimostrazione della ferma volontà della società di voler raggiungere entro il 2024 un importante traguardo per la nostra città".

Il progetto "Città del Cioccolato" di Destinazione Cioccolato che si è aggiudicato l’avviso per la concessione di valorizzazione del Mercato Coperto ha sviluppato un concept molto originale che rappresenterà un unicum a livello nazionale: un vero e proprio museo esperienziale dedicato al tema del cacao e del cioccolato che si svilupperà su ben 2800 metri quadri. "Questi primi sei mesi del 2023 sono stati molto impegnativi – afferma Vasco Gargaglia – ed hanno coinvolto tutti i soci di questa nuova società oltre che naturalmente numerosi professionisti chiamati a disegnare qualcosa di veramente interessante ed attrattivo. Avvertiamo tutti noi una grande responsabilità nei confronti della città di Perugia e ci auguriamo che il processo di realizzazione di questo articolato progetto possa ora andare avanti con la necessaria celerità. "Voglio ringraziare non solo tutti i soci di Destinazione Cioccolato per l’impegno nel predisporre questo progetto – dice l’assessore Scoccia – ma anche i nostri uffici che hanno lavorato intensamente creando le condizioni favorevoli per il raggiungimento di un obiettivo che rappresenta un elemento centrale nelle politiche di sviluppo del centro storico".

M.N.