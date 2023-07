Mercato coperto, ci siamo Partono i sopralluoghi

Una volta assegnato il Mercato Coperto a "Destinazione Ciccolato Srl" (ormai tre settimane fa), sono partiti i primi sopralluoghi. Da giorni infatti i tecnici della società e lo stesso Eugenio Guarducci (che non fa parte della compagine ma ne è l’ideatore) si recano nella struttura in vista dell’avvio delle opere che dovranno essere messe in atto da qui ai prossimi mesi, per cercare di far partire tutto prima della fine del 2024. Qualche giorno fa proprio il patron di Eurochocolate è stato visto con alcune persone (cinesi prima, altri stranieri poi) aggirarsi sulla terrazza e poi scendere al primo piano. Visita che può significare tutto e niente, ma che di sicuro dimostra che "Destinazione Cioccolato" vuol fare le cose alla svelta e perbene.

Non è certo un caso che l’oggetto sociale della "Srl", è la "realizzazione e gestione di un museo, di un percorso esperienziale a tema cacao-cioccolato unitamente a strutture complementari, aventi ad oggetto fabbrica di cioccolato, bar-cioccolateria, choco- storebookshop e spazi per didattica e formazione, il tutto a costituire un insieme, la Città del cioccolato".

Come ormai noto il 40% delle quote della neo Srl sono in mano alla "Orizzonte Nove Srl", di cui amministratore unico è Edoardo Guarducci, 28 anni, figlio – manco a dirlo – di Eugenio. La Srl è così composta: Orizzonte Nove Srl (40%), Confcommercio (2,5%), Cna (2,5%), Coldiretti (2,5%), Balance 24 Srl (10%), Si.Fra Srl (17,5%), Bee For Impact Srl (20%) e Galletti Paolo (5%).

Successivamente è stata CoopCulture, leader nel settore delle gestioni museali in Italiache opera già in in Umbria tra Todi, Foligno e Assisi come la pinacoteca e il campanile di San Fortunato, le cisterne romane e la Casa dipinta a Todi; Palazzo Trinci, l’Oratorio della Nunziatella, il Museo della stampa e l’Oratorio del Crocifisso a Foligno, il Museo naturalistico del Parco di Colfiorito. Per i 2.820 metri quadri lordi il Comune ha previsto un investimento a carico del gestore di 1,93 milioni di euro per lavori di completamento, che riguardano ad esempio i riscaldamenti, l’aria condizionata, i bagni e altro ancora, compresa la copertura degli ormai famigerati fasci littori. Investimento che potrà essere scomputato dal canone che dovrà essere pagato dal gestore (220 mila euroanno).