"Mercatino alla Passeggiata" La Giunta comunale accelera Via alle ‘prove’ di fattibilità

La Giunta comunale accelera per lo spostamento del mercatino settimanale al Parco della Passeggiata. In una delibera di lunedì scorso approva come "mero atto d’indirizzo", quindi suscettibile di verifiche, la proposta dell’assessore Stefani Renzi. "E’ intenzione di questa amministrazione comunale – si legge – di rilocalizzare il Mercato del Mercoledì presso i Giardini Pubblici La Passeggiata; per tale finalità è opportuno attivare le Direzioni dell’Ente per la definizione di tutti i dettagli necessari alla rilocazione, prevedendo specifico mandato alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio -Ufficio Commercio". "In particolare – continua l’assessore nella proposta approvata dalla Giunta –, dovranno essere definite le nuove aree ove collocare gli operatori mercatali, la conseguente viabilità esterna e interna, le eventuali interferenze con le attività esistenti all’interno dei giardini, l’organizzazione del servizio di rimozione rifiuti e spazzamento stradale, la definizione della planimetria di dettaglio, le procedure amministrative di assegnazione dei posteggi e tutte le altre eventuali autorizzazioni, nulla-osta pareri necessari al corretto svolgimento del mercato settimanale, dando mandato alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio di acquisire i necessari pareri interni e provvedere ai conseguenti adempimenti per l’assegnazione dei posteggi nella nuova collocazione". "All’esito delle verifiche – conclude l’assessore – verrà predisposto il progetto definitivo che sarà oggetto di approvazione della Giunta".