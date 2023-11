Mercati nascenti Romania, Slovacchia e Ungheria: opportunità per le imprese

Per l’Umbria l’interscambio commerciale nel 2022 nei mercati di Romania, Slovacchia e Ungheria è stato di 549 milioni di euro. I principali settori per import dell’Umbria dai tre Paesi sono i prodotti agricoli (40%), seguiti da elettrotecnica (13%) e abbigliamento (10%). Oltre la metà delle esportazioni umbre è rappresentato dalla metallurgia (55%); seguono elettrotecnica (8%) e prodotti in metallo (7%). Numeri resi noti da Intesa Sanpaolo in occasione della presentazione alle imprese del territorio delle opportunità di sviluppo e fidelizzazione che offrono i tre mercati

Un appuntamento tenutosi nell’ambito del road show dedicato al programma sinergico tra l’International Subsidiary Banks Division (ISBD) e la Divisione Banca dei Territori (BDT), con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le opportunità di business cross-border delle mid-corporate che operano nei 12 Paesi in cui le banche commerciali del Gruppo sono presenti, dall’Est Europa al Nord Africa. "Le imprese toscane e umbre si posizionano in maniera solida nei mercati internazionali e, grazie a questo programma, mettiamo a loro disposizione un supporto ancora più specialistico grazie ad

a questo programma, mettiamo a loro disposizione un supporto ancora più specialistico grazie ad una sinergia trasversale delle competenze". Giuseppe Ferraro (responsabile della divisione internazionale di Intesa) aggiunge: "La presenza capillare e qualificata della banca è un valido supporto alle alle imprese che operano in quei territori".