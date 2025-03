Mercataccio, via ai lavori. Cambiano traffico e sosta

TODI – È previsto per mercoledì 19 marzo l’allestimento del cantiere per la riqualificazione di Piazza del Mercato Vecchio, ultimo atto delle opere di rigenerazione urbana finanziate dal Pnrr. L’amministrazione comunale si è confrontata con progettisti e ditta esecutrice per vagliare diverse soluzioni mirate a limitare i disagi ai cittadini e ha incontrato, martedì, residenti e commercianti per condividere le fasi dei lavori e le modifiche alla mobilità. Di sicuro c’è che per l’area cantiere verrà utilizzato il terreno a ridosso delle mura urbiche, alla base della salita di San Carlo, così da poter continuare ad utilizzare parzialmente una parte del "Mercataccio" ad uso degli abitanti. L’accesso dei mezzi della ditta avverrà dalla cosiddetta salita di Simoncino, con spazio di manovra in ingresso e in uscita davanti alla chiesa di Sant’Ilario, evitando così che si vada a ingolfare il corso principale del centro storico o addirittura la sua parziale interdizione in alcuni momenti. Per i residenti di Via Cesia e ZTL 2 l’accesso sarà dal Sacro Cuore, passando quindi da Piazza del Popolo, durante gli orari di lavoro (dalle 7:30 alle 18:00), mentre la sera e la notte e il sabato e la domenica tornerà accessibile ai soli residenti l’ingresso anche da Viale San Carlo. Molto importante sarà la possibilità di utilizzare come area di sosta quella dell’ex campetto dell’Istituto Crispolti, concesso gratuitamente come parcheggio dal Vescovo e dalla dirigenza dell’Istituto. Altre novità riguarderanno una diversa distribuzione degli stalli di piazza Garibaldi, con una decina di posti riservati ai residenti, ed il recupero di una quindicina di spazi per la sosta, davanti alla Sala Vetrata e di fronte alle Fonti di Scarnabecco.

S.F.