Meraviglia e tradizioni in Valnerina Torna il Festival del Ciarlatano

Sulle tracce del Ciarlatano, mitica e leggendaria figura nata a Cerreto di Spoleto, in Valnerina, e da lì diffusa in tutta Europa dove conquistò piazze e popoli. I ciarlatani erano i questuanti d’epoca medievale con un ruolo di alto rilievo nella diffusione del mercato delle indulgenze, finché il fenomeno, nei secoli successivi, degenerò e i questuanti diventarono ingannatori e impostori.

Di certo i ciarlatani rivelarono grandi abilità nell’arte della seduzione e misero in atti vere e proprie rappresentazioni teatrali di alto ingegno attirando l’interesse dei popolani e travolgendoli con la meraviglia e lo stupore: è su questo aspetto che si basa il “Festival del Ciarlatano“, manifestazione culturale organizzata da Fontemaggiore per celebrare il personaggio, i suoi segreti e le sue tradizioni: così oggi e domani il borgo di Cerreto di Spoleto si anima a festa con due giornate all’insegna del divertimento e della cultura tra arte, musica, teatro, gastronomia e prodotti locali: il cartellone mette in scena cinque spettacoli, per un totale di sette repliche e un workshop di origami con le Grimm Twins per bambini e famiglie all’interno del Museo del Ciarlatano. Il cartellone schiera compagnie professioniste da tutta Italia con circo, clown e teatro di strada, due scritture originali targate Fontemaggiore e l’appuntamento clou, stasera alle 21.30 sul Palco Piazza Pontano: “Imitamorfosi“ di e con Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, celebre per le imitazioni a “Tale e Quale Show“ che per l’occasione fonde l’imitazione con la metamorfosi, accompagnato dal chitarrista Alessandro Picollo.

Il festival si apre oggi con “Il principe dei Ciarlatani“ con Beatrice Ripoli (direttrice artistica di Fontemaggiore) e Valentina Renzulli che raccontano una favola in versi di Giuseppe Parini, con brevi aperture in parafrasi e musiche dal vivo di Stefano e Michele Giacomini, alle 17 in Piazza Pontano con replica alle 19.15 mentre nel cortile dell’ex Chiesa di San Nicola (alle 17.45 e alle 18,30) c’è “Capitan Bretella“, spettacolo di arte varia che unisce giocoleria, circo e comicità. Domani si prosegue “La favola dei vendifrottole“, performance con Beatrice Ripoli, Valentina Renzulli e Mauro Lipari in Piazza Pontano (alle 17 e alle 19), il finale è alle 21 con “Vladimir & Olga - Charlatans Circus“, un varietà comico per tutti con Veronica Del Vecchio e Andrea Tettamanti. L’ingresso è sempre libero

Sofia Coletti