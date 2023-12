Mensa don Bassetti: "Ora c’è più comfort, coi pannelli acustici"

"L’ottimizzazione acustica, per una mensa Caritas che ha fatto della relazione il suo punto di forza, unitamente al buon mangiare, ha un’importanza primaria. Un’importanza che diventa un segno di cura per poter accogliere al meglio i poveri che ogni giorno ci fanno visita alla Mensa “Don Gualtiero”". Così il direttore della Caritas, don Marco Briziarelli, nel presentare l’opera di allestimento di sedici pannelli-isole fonoassorbenti prodotti dalla Saint-Gobain Italia Spa. L’azienda ha donato 16 isole fonoassorbenti per un totale di 45 metri.