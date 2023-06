"Meno treni per Orvieto" La denuncia dei “Civici“

Un depotenziamento dei collegamenti ferroviari sulla tratta Orvieto-Roma. A lanciare l’allarme per i possibili disagi che potrebbe scaturire per i pendolari e gli altri viaggiatori è, ancora un volta, il gruppo politico dei “Civici per Orvieto“ che torna ad attaccare l’amministrazione Tardani dopo la polemica legata ai fondi del Pnrr. "Lunedì prossimo, 12 giugno, Orvieto perderà quattro Intercity verso Roma e tre Intercity da Roma verso Orvieto, uno di questi particolarmente utilizzato dai pendolari, cioè l’intercity 592 delle ore 15 e 30. È un fatto stagionale? È un problema temporaneo per la manutenzione straordinaria della rete? O è una scelta di politica aziendale di Trenitalia che sarà definitiva se nessuno interviene? Chi può dircelo? Magari il sindaco o un assessore ai trasporti" si chiedono i civici.

"Da lunedì 7 agosto poi non fermerà più nessun intercity nella città di Orvieto: tre di questi molto utilizzati dai pendolari anche nel periodo estivo cioè gli intercity 581 per Roma delle ore 7.25, il 596 da Roma delle ore 16 e 35, il 598 da Roma delle ore 18 e 15, perché anche nel periodo estivo una parte dell’Italia continua a lavorare. Questo potrebbe essere invece un fatto stagionale, ce lo auguriamo, ma le premesse per una scelta definitiva ci sono tutte". Un allarme che viene, tuttavia, fortemente ridimensionato da parte dell’amministrazione comunale: "I treni ci sono tranne in una settimana che ci sono dei lavori e ci saranno bus sostitutivi".