Meno tasse per chi apre nei festivi Suolo pubblico, tariffa ridotta del 70%

"Più apri, meno tasse paghi". Un incentivo fiscale per tenere aperto il centro storico di domenica e nei giorni festivi giunge dal comune di Città di Castello. I ristoranti, i bar, le attività per il commercio e la somministrazione degli alimenti che apriranno, potranno beneficiare nel 2023 di uno sconto del 70 per cento sul Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l’occupazione del suolo pubblico.

"L’obiettivo è di aumentare i servizi che la città offre ai turisti: fare in modo che, chi arriva, trovi ad accoglierlo non solo musei e manifestazioni, ma anche un’ampia possibilità di trattenersi per un pasto e un caffè, guardando alle esigenze di tutti i viaggiatori, in particolare delle famiglie", spiegano dal Comune. Chi aderisce, poi deve tenere aperto: gli operatori potranno infatti derogare alle aperture domenicali e festive previste per un numero massimo di giornate pari al 10 per cento. Oltre alle domeniche, le festività considerate sono: il primo gennaio, l’Epifania, Pasqua e Pasquetta, il 25 aprile, il primo maggio, 2 giugno, Ferragosto, Ognissanti, San Florido, l’8 dicembre, Natale e Santo Stefano. Gli operatori dei pubblici esercizi che aderiranno all’agevolazione saranno tenuti ad aprire per un minimo di otto ore nella fascia oraria 7.30-22. I moduli saranno disponibili on line già tra qualche giorno.

"E’ un’opportunità per tutto il territorio comunale, dal centro storico alle frazioni, che vuol essere un riconoscimento per coloro che già garantiscono questa disponibilità e un incentivo a quanti finora hanno fatto scelte diverse", spiegano gli assessori Letizia Guerri e Mauro Mariangeli. Va precisato che il taglio del 70 per cento del canone sarà applicato fino a un massimo di 50 metri quadrati di occupazione del suolo pubblico. La restante superficie nella disponibilità dell’attività sarà assoggettata al canone ordinario. La misura nasce anche con l’obiettivo di aumentare la presenza di pubblici esercizi nel centro storico. Con l’approvazione del bilancio il Comune ha previsto inoltre un canone unico agevolato per l’occupazione del suolo pubblico per i negozi di via XI Settembre, via San Florido e via Marconi. Questo per incentivare la permanenza e l’insediamento delle attività in aree che negli ultimi anni hanno registrato una significativa perdita di attrattività commerciale e turistica e per questo non rientravano in altre misure.