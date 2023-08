Meno fiamme, meno boschi distrutti Sei denunciati per incendio colposo

Sei sono stati individuati e denunciati per incendio colposo. Mentre i presunti responsabili dei quattro roghi che hanno interessato l’area del lago di Corbara sono ancora ignoti, ma le indagini dei carabinieri forestali procedono spedite nella convinzione, se non certezza, che si tratti di focolai dolosi. Questo, in un anno in cui, in generale, secondo i militari dell’Arma, sul fronte incendi si registrano dati rincuoranti. Meno incendi, meno superficie andata distrutta. Tanto nella provincia di Perugia che in quella di Terni. Nell’anno in corso, fino ad oggi, infatti, sono stati registrati 44 incendi boschivi, di cui 16 a Perugia e 28 a Terni, con una diminuzione del 60% rispetto ai 110 eventi accaduti nello stesso periodo del 2022. La superficie complessiva percorsa dal fuoco da gennaio ad oggi risulta pari a circa 43 ettari (di cui circa 22 ettari di superficie boscata), nettamente inferiore rispetto agli oltre 1.000 ettari bruciati nel 2022.

Nella provincia di Perugia è stata la primavera il periodo più critico con 10 incendi, contro i 4 dell’estate. Due i roghi nel periodo invernale. Tre le persone denunciate. Una per l’incendio in località Cammoro di Sellano, causato da un agricoltore intento a ripulire terreni. Incendio che ha interessato di 5 ettari. Un’altra denuncia per le fiamme provocate in località Monastie di Foligno da un boscaiolo che con la motosega ha prodotto scintille: un ettaro in fumo. Una denuncia anche per l’incendio a Colle Umberto, a Perugia: un cittadino, bruciando potature, aveva finito per mandare in fiamme il terreno del vicino.

Opposto l’andamento degli incendi nella provincia di Terni: dei 28 accaduti dal 1 gennaio fino ad oggi, uno si è verificato in inverno, 5 in primavera e 22 in estate. Tre denunce anche qui. Per il rogo di Avigliano Umbro sul Monte Costaiolo, causato, in base a quanto accertato, da operaio intento a lavoro con cannello a fiamma su una guaina, 5 gli ettari andati in fumo. Per quello di San Liberato di Narni, causato da scintille per il malfunzionamento di un mezzo agricolo in lavorazione su stoppie, nel quale sono stati interessati 4 ettari di campo. Quello di San Mamiliano, a Ferentillo. In quel caso, un uomo, intento a ripulire delle sterpaglie, ha innescato l’incendio. Per quanto riguarda quelli dolosi, come detti, i carabinieri stanno indagando sui 4 incendi che hanno interessato la strada che da Corbara va a Colonnetta. I focolai, in punti diversi, sono partiti tra il 29 luglio e il 30 luglio, a partire dalle segnalazioni di auto sospette in circolazione mentre i roghi prendevano forza.

Luca Fiorucci