Memorial Pierotti, il basket solidale. "Ora un impianto aperto a tutti"

GUBBIO – Un torneo di tre giorni, con il semplice obiettivo di divertirsi giocando, in memoria di Giovanni Pierotti. “Gara 9” ha saputo riassumere questo concetto alla perfezione, portando il basket come strumento di unione e socialità. Le 16 squadre partecipanti si sono sfidate nei gironi nelle prime due serate, con la terza che è stata dedicata alla fase finale. Nel corso dell’ultima serata, oltre alle premiazioni dei vincitori, sono intervenuti la vicesindaco Alessia Tasso e il presidente del Basket Gubbio Pierangelo Belbello, che ha parlato di "valorizzare questo spazio (il campetto di fronte alla scuola Nelli, ndr) rendendo il campo regolamentare, installando un’illuminazione fissa e una fontanella per l’acqua, per permettere ai tanti ragazzi che frequentano questo campetto di utilizzarlo anche di sera e al di fuori dei tornei organizzati". Inoltre Maurizio Bossi, giocatore classe 2004 già in prima squadra, si è aggiudicato la prima borsa di studio ’Giovanni Pierotti’, "per incarnare in tutti gli aspetti l’immagine dell’atleta e dell’uomo che la nostra società vuole raggiungere".