Memorial Paolo d’Aloja dal 22 al 24 marzo: 38esima edizione

TERNI Riparte la stagione agonistica di canottaggio sul lago di Piediluco. Già da questa settimana il campo di regata è pronto ad accogliere i canottieri di tutta Italia che raggiungeranno il lago per mettersi in luce. Sarà un’ouverture di stagione in grande stile poiché, dal 22 al 24 marzo, è programmata la 38esima edizione della Regata Internazionale Memorial “Paolo d’Aloja”. E proprio per illustrare nel dettaglio i contenuti legati all’organizzazione del Memorial 2024, venerdì 22 alle 11, a Palazzo Montani Leoni con ingresso in via Silvestri, si terrà la conferenza stampa nel corso della quale interverranno il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini, e il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. Sarà presente anche il direttore tecnico Francesco Cattaneo impegnato, dal termine delle gare di domenica 17 marzo, nel raduno che andrà avanti fino al 29 marzo.