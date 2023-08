Melosso: "La Rivincita? Sarà combattutissima"

FOLIGNO – "Mando un abbraccio a Pierluigi, a Nicholas e a Massimo e spero che possiamo tornare presto a darci battaglia". Lorenzo Melosso, 22 anni, ascolano, è il vincitore della Quintana della tradizione di Ascoli e si prepara all’ultimo round di Giostre cavalleresche in giro per l’Italia. Oggi e domani sarà infatti impegnato a San Ginesio, il 20 agosto a Servigliano, il 4 settembre a Valfabbrica e il 17 settembre toccherà alla Quintana della Rivincita di Foligno (per il rione Badia). La stagione delle Quintane è stata però costellata di infortuni, dal più grave di Massimo Gubbini in una prova libera a luglio, fino alle cadute di Pierluigi Chicchini e Nicholas Lionetti, quest’ultimo nell’ultima giostra di Ascoli. "Quest’anno – dice Melosso – i problemi sono stati tanti. Mando a tutti gli infortunati un grosso augurio di prontissima guarigione, voglio rivederli tutti al più presto". E su che tipo di Rivincita si aspetta Melosso: "Sarà combattutissima, anche se non ci sarà Massimo (Gubbini). Resta da capire se ci sarà Luca Innocenzi, quando rientrerà certo avvrà voglia di vincere. Daniele Scarponi avrà un cavallo molto forte e proverà a dire la sua". Melosso, senza dubbio, arriverà con una scia positiva alle spalle che gli darà la carica giusta. Prima di Ascoli, infatti, aveva già vinto Sulmona: "Non mi aspettavo una stagione così tanto positiva, l’importante infatti è la giusta preparazione e la sicurezza. Continueremo dunque con il programma della preparazione già predisposto. Di certo vincere aiuta, dà morale e aiuta a fare sempre meglio. Ad Ascoli non ero sicuro di vincere, ma mi ero allenato bene ed ero certo di poter fare una bella Quintana".

Alessandro Orfei