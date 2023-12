Melasecche: "Un nuovo Frecciarossa". Medioetruria, la Cgil boccia Creti

PERUGIA – L’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, annuncia che dalla prossima primavera potrebbe esserci un nuovo Frecciarossa in Umbria che fermerà a Foligno, Spoleto e Terni. "Si tratta del Ravenna-Roma che sarà prolungato fino a Salerno – conferma nella conferenza stampa di fine anno – che potrebbe entrare in funzione dopo la fine dell’orario invernale". Sulle infrastrutture è un fiume in piena e arriva anche alla questione Medioetruria. "Giani (presidente della Regione Toscana, ndr), al di là di tutte le polemiche, pochi giorni fa ci ha confermato che l’importante è che questa stazione si faccia. Presto dovrebbero arrivare le risorse per il piano di fattibilità". Proprio su MedioEtruria, ieri la Cgil dell’Umbria ha spiegato perché è contraria. ""Risulta difficile - ha detto Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil dell’Umbria, mostrando tragitto e tempi di percorrenza su Google Maps - capire come si possa considerare un buon risultato per la nostra regione l’aver individuato una stazione che dista quasi 60 chilometri dal capoluogo Perugia, che non è raggiungibile in treno, perché a Terontola la linea si interrompe, e che richiede tempi di percorrenza di circa 45 minuti in auto, se non si trova traffico". Secondo Zeno, dunque, questa soluzione di fatto non avvicinerà Perugia e l’Umbria all’alta velocità e continuerà comunque a costringere i cittadini umbri ad utilizzare il mezzo su gomma per raggiungere la stazione di partenza. Ma secondo la Filt Cgil, un’alternativa molto più logica e conveniente ci sarebbe stata e ci sarebbe: la stazione di Chiusi, già "dotata di servizi e infrastrutture importanti" (che a Creti andrebbero ovviamente costruite da zero) e "baricentrica per la bassa Toscana, l’Umbria occidentale e l’alto Lazio". "Sarebbe stato sufficiente, come peraltro originariamente ipotizzato dalla stessa Regione Umbria - ha spiegato Zeno - realizzare un piccolo nodo ci collegamento di appena 4 chilometri tra Borghetto e Badiaccia, sulle sponde del lago Trasimeno. Questo avrebbe consentito alla linea per Terontola di collegarsi direttamente con la Roma-Firenze per raggiungere appunto Chiusi. Il tutto - ha sottolineato il segretario Filt - con tempi di percorrenza da Perugia certamente più brevi e soprattutto su rotaia e non su gomma".