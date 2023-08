Mega-impianto eolico a Orvieto La “resistenza“ al piano continua

Le associazioni e molti cittadini non mollano e non si rassegnano di fronte al disco verde che il Consiglio dei ministri ha accordato il mese scorso al contestatissimo progetto "Phobos" che prevede la costruzione di un campo eolico composto da sette pale alte oltre 200 metri nel territorio compreso tra Orvieto e il lago di Bolsena. A guidare la "resistenza" contro questa iniziativa che vede anche la ferma contrarietà degli enti pubblici locali, è l’associazione Amici della Terra che ha convocato un’assemblea pubblica per domani sera alle 21 al circolo sociale di Torre san Severo, nelle cui vicinanze dovrebbero venire innalzate le pale in questione, sui territori comunali di Orvieto e di Castel Giorgio, parte dei quali appartenenti all’Opera del Duomo. La presidente di Amici della Terra, Taira Bocchino, spiega che: "Il progetto orvietano è, da un lato, l’ultimo di una serie di interventi simili che sono già stati realizzati nella Tuscia, ma dall’altro, sarà anche un aprispista di futuri impianti eolici". Al centro della discussione di domani ci sarà infatti la questione di analoghi progetti da realizzare nei territori di Lubriano-Bagnoregio e Montefiascone-Viterbo, i cui iter autorizzativi sono finora meno avanzati rispetto a quello di Orvieto e Castel Giorgio che, dopo l’approvazione del Governo, è ora al vaglio della Regione per alcune procedure da compiere anche su sollecitazioni del Comune di Orvieto che ha chiesto una valutazione in merito alla pressione del vento, con l’obiettivo di mettere in discussione l’opportunità di questo investimento che in zona sembra non piacere proprio a nessuno. Una sorta di espediente per cercare di tenere fermo il progetto un paio d’anni nella speranza che nel frattempo intervenga si cambi idea.

Cla. Lat.