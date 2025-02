Medioetruria. Ora la Giunta prende tempo

Il Consiglio regionale ha respinto la mozione della Lega che chiede “l’urgente realizzazione a Creti della stazione ferroviaria per l’alta velocità ‘Medioetruria’, dando seguito all’esito del tavolo nazionale Toscana-Umbria, gestito da Rfi". Nel suo intervento in replica alla presentazione della mozione, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti, che detto che "l’obiettivo da cogliere il prima possibile nel tempo sarà quello di intercettare una linea ad alta velocità, quindi una stazione, che permette agli umbri soprattutto della parte nord e dell’area del perugino di intercettare il prima possibile la linea dell’alta velocità che permetta 14 passaggi verso sud e verso nord. Poi va fatto un ragionamento su come arrivare su quella stazione incentivando l’utilizzo del trasporto su ferro. Questo riguarda l’alta velocità, Fcu, il potenziamento delle linee Rfi soprattutto sulla tratta che da Ellera va verso Foligno. Lì c’è un altro progetto di circa 200 milioni di Rfi. Tutto ciò – ha aggiunto – ci spingerà in questa direzione in modo che la comunità regionale o territoriale ne abbia la consapevolezza, lo spirito, l’approccio giusto. Oggi abbiamo le comunità spaccate su tutto. Non ho intenzione di buttare all’aria il lavoro fatto anche nel corso di questi ultimi 5 anni. A me interessa – ha concluso – mettere nelle condizioni la presidente e la mia maggioranza, questo Consiglio regionale di maturare e compiere scelte consapevoli e portare in patrimonio il maggior coinvolgimento possibile delle comunità".